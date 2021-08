Venezuela: morto terzo minore in meno di dieci giorni per mancanza di cure da parte dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La morte di una bambina venezuelana di nove anni nel reparto di nefrologia dell'Ospedale Jm de los Ríos di Caracas porta a tre il numero dei minori deceduti in meno di dieci giorni a causa delle carenze della sanità pubblica nel paese sudamericano. E' quanto denuncia l'Ong Prepara Familia. "Il team di Prepara Familia, i collaboratori e i volontari si uniscono al lutto che travolge la sua famiglia e i suoi amici", si legge sull'account Twitter dell'organizzazione. Secondo l'Ong, inoltre, sono undici i bambini morti in circostanze simili quest'anno. Una settimana fa la stessa sorte è toccata ad un bambino di undici anni e poi ancora ad una quindicenne in attesa di un trapianto. A giugno scorso la Commissione interamericana per i diritti umani ha tenuto un'audizione con alcuni bambini colpiti da malasanità in Venezuela e ha denunciato la violazione del loro diritto alla salute da parte dello Stato venezuelano.(Vec)