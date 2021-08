Panama: flussi migratori, accordo con la Colombia per contingentare i passaggi alla frontiera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del servizio immigrazione panamense, Samira Gozaine, ha reso noto che entro domani si recherà in Costa Rica per discutere con le autorità del paese confinante quale sia il numero massimo di migranti provenienti dal suolo panamense che San Juan è disposta a ricevere. "Le quote dei migranti sono una questione che si sta negoziando con la Costa Rica, sappiamo di poter ottenere qualcosa, ma vogliamo che sia la stessa quantità di quelle che abbiamo concordato con la Colombia", ha Gozaine. (segue) (Mec)