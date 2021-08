Panama: flussi migratori, accordo con la Colombia per contingentare i passaggi alla frontiera (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La zona di confine tra Colombia e Panama sta registrando in queste ultime settimane un aumento dei migranti in transito, a causa soprattutto degli arrivi in crescita dalla vicina Haiti. Nel municipio colombiano di Necoclí, nel dipartimento di Antioquia, circa 10 mila migranti sono bloccati in attesa di proseguire il viaggio verso l'America centrale con il fine ultimo di raggiungere gli Stati Uniti. Secondo l'agenzia Migracion Colombia ogni giorno circa 800 stranieri arrivano nel municipio, in maggioranza haitiani e dall'inizio dell'anno circa 33 mila sono transitate da questo corridoio. (segue) (Mec)