Russia: cade elicottero in Kamchatka con 16 persone a bordo, otto sono state salvate

- Un elicottero russo Mi-8 con a bordo 16 persone si è schiantato nel lago Kuril, in Kamchatka. E' quanto riferito dal ministero per le Situazioni di emergenza della regione russa, secondo cui sono giunti sul posto dei sommozzatori per tentare di salvare le persone a bordo. Di queste, tre membri dell'equipaggio e 13 passeggeri, fra cui un bambino, otto sono già state salvate. L'operazione per soccorrere le altre, tuttavia, si preannuncia molto complessa visto che i sommozzatori sono dotati di attrezzatture che consentirebbero loro di scendere al massimo a una profondità di venti metri, mentre l'elicottero si troverebbe a oltre centro metri sotto il livello del lago. "La profondità dell'allagamento del velivolo è superiore a 100 metri, i sommozzatori del servizio subacqueo dispongono di attrezzature per lavorare sino a 20 metri di profondità", ha affermato il ministero delle Emergenze, aggiungendo che ulteriori decisioni verranno prese dalla sede operativa del Territorio della Kamchatka.(Rum)