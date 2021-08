Nagorno-Karabakh: Armenia respinge accuse di violazione dichiarazione trilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri armeno ha respinto le accuse delle autorità azerbaigiane secondo cui Erevan avrebbe violato la dichiarazione trilaterale sulla cessazione delle ostilità in Nagorno-Karabakh, firmata il 9 novembre del 2020. "Negli ultimi giorni, le Forze armate azerbaigiane hanno intensificato le loro azioni provocatorie sia contro le Forze armate dell'Armenia che contro unità dell'esercito di difesa dell'Artsakh (l'autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh). L'Azerbaigian sta cercando di nascondere le sue azioni aggressive, accusando gli armeni violando la dichiarazione trilaterale del 9 novembre e distorcendo apertamente il testo della dichiarazione stessa", ha riferito il ministero armeno. In precedenza, il ministero della Difesa azerbaigiano ha affermato che l'Armenia, in violazione della dichiarazione trilaterale sulla cessazione delle ostilità, avrebbe dispiegato le sue Forze armate nel territorio dell'Artsakh.(Rum)