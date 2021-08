Canada: stampa, giudice del caso Meng ha espresso dubbi sulla chiarezza delle accuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giudice Heather Holmes della Corte suprema della Columbia Britannica, in Canada, che deve decidere sull’estradizione negli Stati Uniti di Meng Wanzhou, direttrice finanziaria del colosso tecnologico cinese Huawei, non riusciva a comprendere le accuse mosse dagli Usa. Lo rivela il quotidiano canadese “The Globe and Mail”, citando un avvocato della procura generale, Robert Frater. “Ho avuto grandi difficoltà a capire (…) Quello che non comprendo è se il semplice fatto di trattare col governo in Iran sarebbe da ritenere come una violazione delle sanzioni”, avrebbe detto Holmes a Frater, chiedendo di esaminare dei documenti chiamati Report on compliance (Roc). A sua volta Frater avrebbe osservato che era ragionevole dedurre che alcuni affari iraniani fossero legali, poiché Meng “ammette che stanno facendo affari in Iran. Ammette che lavorano con Skycom. Non ha senso fare questa ammissione se tutte le attività in Iran sono vietate”. (segue) (Res)