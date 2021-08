Canada: stampa, giudice del caso Meng ha espresso dubbi sulla chiarezza delle accuse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caso Meng è entrato nella fase finale. È iniziato, infatti, dopo quasi tre anni di battaglie giudiziarie, l’ultimo ciclo di udienze sulla sua estradizione negli Stati Uniti, dopo quasi tre anni di battaglie giudiziarie. La figlia del fondatore e amministratore delegato dell'azienda Ren Zhengfei sta cercando di evitare l’estradizione negli Usa, che vorrebbero processarla per “frode bancaria e cospirazione” per i presunti rapporti commerciali della sua azienda, attraverso una controllata, in Iran. Se trasferita negli Stati Uniti per il processo e successivamente condannata, potrebbe ricevere una condanna di oltre 30 anni di carcere. L’ultima tornata di udienze nel caso di Meng dovrebbe concludersi il 20 agosto, ma una decisione non è prevista prima di diverse settimane. (segue) (Res)