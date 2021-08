Canada: stampa, giudice del caso Meng ha espresso dubbi sulla chiarezza delle accuse (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meng è stata arrestata il primo dicembre 2018 all'aeroporto di Vancouver dalle autorità canadesi che agivano su mandato Usa. Secondo Washington, Huawei ha utilizzato una società di Hong Kong, Skycom, per vendere attrezzature all'Iran aggirando le sanzioni statunitensi. Gli Stati Uniti ritengono che Meng abbia commesso una frode ingannando la banca Hsbc, che ha sede nel Regno Unito, in merito ai rapporti d'affari con le società iraniane. Il punto cruciale è se Skycom, un venditore di apparecchiature per telecomunicazioni, fosse semplicemente un partner commerciale di Huawei o una copertura per nascondere le sue attività in Iran. Un incontro tra Meng e Hsbc avvenuto il 22 agosto 2013 è centrale per la questione. (segue) (Res)