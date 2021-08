Canada: stampa, giudice del caso Meng ha espresso dubbi sulla chiarezza delle accuse (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la difesa di Meng, inoltre, le autorità canadesi e statunitensi si sono coordinate per utilizzare i poteri investigativi aggiuntivi della Canada Border Services Agency (Cbsa) – l'agenzia federale canadese deputata ai controlli doganali e delle frontiere e alle politiche migratorie – per interrogare la donna senza la presenza di un avvocato e ottenere dettagli identificativi sui suoi dispositivi elettronici da trasmettere alle autorità statunitensi. L'interrogatorio di quasi tre ore di Meng da parte di agenti di frontiera canadesi prima del suo arresto da parte della Regia polizia a cavallo canadese (Rcmp) su mandato degli Stati Uniti è diventato un punto critico nel processo di estradizione. I legali di Meng affermano che si sono verificati abusi procedurali nel periodo precedente l'arresto, che dovrebbero invalidare l’estradizione. La giudice Heather Holmes della Corte suprema della Columbia Britannica, tuttavia, ha stabilito che il processo di estradizione può continuare perché i fatti contestati a Meng negli Stati Uniti costituirebbero reati anche in Canada. (Res)