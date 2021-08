Polonia: l'adozione della controversa legge sui media getta delle ombre sul futuro del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono le polemiche dopo che il Sejm, la camera bassa del Parlamento polacco, ha adottato ieri sera la nuova controversa legge sui media. Il disegno di legge, che impedisce di fatto a società che non fanno parte dello Spazio economico europeo di detenere delle partecipazioni di controllo nelle imprese polacche del settore dei media, è stato approvato nel corso di una sessione dai toni accesi e durante la quale non sono mancati duri scontri fra maggioranza e opposizione. All'inizio della riunione, il governo ha perso quattro voti chiave, dopo l'uscita del partito Porozumienie dalla coalizione di maggioranza guidata da Diritto e giustizia (PiS). La mancanza dei voti di Porozumienie ha mostrato i suoi effetti sin dalle prime battute della riunione. Ieri pomeriggio, infatti, i parlamentari hanno votato con 229 voti a favore e 227 contrari la mozione per sospendere la sessione e rinviare il voto sulla legge sui media a settembre. Tuttavia, la presidente del Sejm Elzbieta Witek, esponente del PiS, ha disposto un altro voto per ottenere il proseguimento della riunione che è stato vinto dal partito di governo con 230 voti a favore e 225 contrari. (segue) (Vap)