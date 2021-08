Polonia: l'adozione della controversa legge sui media getta delle ombre sul futuro del governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ripetizione del voto ha scatenato l’indignazione dell’opposizione che ha lanciato gravi accuse contro i rappresentanti del governo, definiti a più riprese “truffatori”. Di fatto, secondo i parlamentari dell'opposizione, i membri del PiS avrebbero “comprato” il sostegno di alcuni altri esponenti del Sejm per ottenere la vittoria in questo voto. "La maggioranza parlamentare, incollata al fango della corruzione e del ricatto, si sta sgretolando sotto i nostri occhi", ha twittato dopo la votazione Donald Tusk, leader del principale schieramento all’opposizione, Piattaforma civica. "Potranno andare avanti per un po', ma non sono più in grado di governare", ha aggiunto Tusk che ora sembra voler puntare a cavalcare l’onda della crisi. Una scelta che sembra abbastanza sensata dal punto di vista politico. Con la ripresa dei lavori, infatti, il PiS è riuscito a ottenere anche l’approvazione della nuova legge sui media con 228 voti a favore, 216 contrari e dieci astenuti sui 460 totali che compongono il Sejm. Questa partita, quindi, in attesa del voto del Senato, per ora è archiviata. (segue) (Vap)