Polonia: l'adozione della controversa legge sui media getta delle ombre sul futuro del governo (3)

- Il disegno di legge, oltre a impedire a gruppi non facenti parte dello Spazio economico europeo di detenere quote di controllo di società del settore dei media, modifica le regole per la concessione delle licenze di trasmissione ai media. Secondo l’emendamento, infatti, una licenza per trasmettere programmi radiofonici e televisivi in Polonia può essere assegnata a un ente con sede in uno Stato membro del sopracitato Spazio economico europeo, a condizione che non dipenda da attori stranieri che non ne fanno parte. Nell’atto pratico, la legge costringerebbe il gruppo statunitense Discovery a vendere la sua quota di maggioranza in Tvn, una delle più importanti reti televisive private polacche. Tvn controlla l’emittente “Tvn24”, il cui notiziario è spesso molto critico nei confronti del governo. (segue) (Vap)