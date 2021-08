Polonia: l'adozione della controversa legge sui media getta delle ombre sul futuro del governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il PiS la legge è necessaria per impedire a potenze straniere ostili di assumere il controllo delle principali emittenti radiotelevisive ed è in linea con le regole degli altri Paesi europei. Diversi critici, tuttavia, sostengono che questa modifica favorirebbe l’acquisizione da parte di una società pubblica del pacchetto di maggioranza di Tvn, come già avvenuto con il gruppo editoriale Polska Press, ora controllato dalla società statale dell’energia Pkn Orlen. Tvn ha esortato il Senato e il presidente, Andrzej Duda, a respingere la legge, definendo il voto "un attacco senza precedenti alla libertà di espressione e all'indipendenza dei media". Sulla questione si è espresso anche il segretario di Stato, Antony Blinken, secondo cui gli Stati Uniti sono "profondamente turbati" dal progetto di legge che "minaccia la libertà dei media e potrebbe minare il forte clima di investimenti in Polonia". Parole chiare, quelle di Blinken, che trovano sponda anche in diversi esponenti di spicco della Commissione europea, fra cui il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni. (segue) (Vap)