Polonia: l'adozione della controversa legge sui media getta delle ombre sul futuro del governo (5)

- In attesa di vedere l'esito del voto al Senato e la successiva decisione del presidente Duda, anch’egli sostenuto dal PiS, il dibattito ora si concentra sulla tenuta dell’esecutivo, soprattutto dopo l’uscita dalla coalizione del partito Porozumienie. I voti persi non significano che l'esecutivo crollerà, poiché sarebbe necessario un voto formale di sfiducia affinché ciò accada e il PiS potrebbe potenzialmente continuare a operare come governo di minoranza. È chiaro, tuttavia, che sarebbe difficile proseguire a lungo su questa strada, anche perché vorrebbe dire che il PiS dovrebbe fare costantemente affidamento su Confederazione libertà e indipendenza, partito di estrema destra che, tuttavia, è stato spesso molto critico nei confronti dell’esecutivo. Le prossime elezioni in Polonia sono previste per il 2023, ma data la situazione che si è venuta a creare non si può escludere che questa scadenza venga drasticamente anticipata. (Vap)