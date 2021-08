Usa: New York, Hochul prende le distanze da Cuomo e promette cambiamento culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle sue prime dichiarazioni pubbliche dopo le dimissioni di Andrew Cuomo da governatore dello Stato di New York, la sua vice, Kathy Hochul, che a breve lo sostituirà, ha preso le distanze dal leader uscente e si è detta pronta a guidare lo Stato nelle difficoltà economiche e sanitarie. Hochul ha dichiarato di non essere stata a conoscenza della condotta sessuale di Cuomo, al quale “non era vicina” e di esserne venuta a conoscenza dal rapporto della procura generale. La prossima governatrice ha affermato che intende trasformare l’ufficio del governatore dal punto di vista culturale e che il personale che ha agito in modo non etico sarà allontanato.“Alla fine del mio mandato nessuno descriverà mai la mia amministrazione come un ambiente di lavoro tossico”, ha detto nella conferenza stampa tenuta ieri al Campidoglio di Albany. Il suo giuramento è in programma il 24 agosto, quando le dimissioni di Cuomo entreranno in vigore. (segue) (Nys)