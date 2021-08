Usa: New York, Hochul prende le distanze da Cuomo e promette cambiamento culturale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hochul, ex deputata, finora ha svolto soprattutto un ruolo di rappresentanza nell’amministrazione di New York, uno Stato con un bilancio di 200 miliardi di dollari, ma ha assicurato di essere preparata alla sfida di governarlo: “Non è qualcosa che ci aspettavamo o che abbiamo chiesto, ma sono pienamente pronta ad assumermi la responsabilità come 57mo governatore dello Stato di New York”. Dovrà affrontare questioni politiche di alto profilo come l’implementazione di un fondo di 2,1 miliardi di dollari approvato di recente per fornire pagamenti in contanti agli immigrati privi di documenti, che non potevano beneficiare di assegni federali, e l’imminente scadenza della moratoria sugli sfratti. Non è chiaro se l’Assemblea statale procederà con l’impeachment di Cuomo dopo la sua uscita di scena. (segue) (Nys)