Usa: New York, Hochul prende le distanze da Cuomo e promette cambiamento culturale (3)

- Pur difendendo la “solida eredità di risultati” dell’amministrazione Cuomo, citando misure come il salario minimo e il congedo familiare retribuito, Hochul ha sottolineato la discontinuità. Sul tema dei dati dei decessi per Covid-19 ha promesso che la sua gestione “sarà completamente trasparente”. Sui rapporti personali e politici con Cuomo ha precisato, spiegando di aver trascorso poco tempo nella capitale perché impegnata a viaggiare in lungo e in largo per lo Stato: “Penso che sia molto chiaro che io e il governatore non siamo stati vicini, fisicamente o meno”. Sulla sua leadership ha detto: “Le persone impareranno presto che il mio stile è ascoltare prima e poi agire con decisione”. (segue) (Nys)