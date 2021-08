Usa: New York, Hochul prende le distanze da Cuomo e promette cambiamento culturale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nata a Buffalo 62 anni fa, Hochul ha frequentato il college alla Syracuse University e la facoltà di legge alla Catholic University of America a Washington. Dopo una breve esperienza in uno studio legale privato, ha lavorato negli uffici del deputato John J. LaFalce e poi del senatore Patrick Moynihan a Washington. Tornata nel suo Stato, per 14 anni è stata nel consiglio comunale di Hamburg, la città in cui è cresciuta. Dal 2007 al 2011 è stata segretaria della contea di Erie. Membro della Camera dei rappresentanti dal 2001 al 2013, nel 2014 si è presentata alle elezioni statali in ticket con Cuomo. Sposta con l’avvocato William Hochul, procuratore del distretto occidentale di New York, ha due figli. (Nys)