Roma: Porrello-Perilli (M5s), scomparsa Belvisi ci addolora, con lei numerose battaglie

- "Ci addolora profondamente la scomparsa di Mirella Belvisi, con la quale nella scorsa legislatura abbiamo condiviso numerose battaglie a favore dell'ambiente e della tutela del territorio, a dimostrazione di quanto sia indispensabile e fruttuosa la comune collaborazione quando c'è da salvaguardare un bene superiore. Vogliamo ricordarla con grande affetto e stima per tutto ciò che ha fatto a difesa del nostro patrimonio storico e naturale, per la competenza e per la passione con cui ha portato avanti le proprie idee ecologiste". Così in una nota, il vice presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Devid Porrello e il Senatore Gianluca Perilli, già consigliere regionale.(Com)