Moldova-Russia: Kozak (Cremlino), revocate restrizioni reciproche alle esportazioni

- Russia e Moldova hanno concordato la revoca reciproca delle restrizioni alle esportazioni. Lo ha dichiarato il vice capo dell'amministrazione presidenziale della Federazione Russa, Dmitrij Kozak, al termine di un incontro con la presidente moldava, Maia Sandu, a Chisinau. "Abbiamo concordato di ripristina la cooperazione sul commercio reciproco, ovvero scambi commerciali esenti ​da dazi, la revoca delle restrizioni per gli esportatori russi e le misure reciproche sulla fornitura di prodotti agricoli moldavi al mercato russo", ha detto Kozak ai giornalisti durante un briefing. Il rappresentante del Cremlino ha sottolineato che la questione della ripresa delle forniture esenti da dazi di merci moldave al mercato russo dovrebbe essere ulteriormente discussa a livello interdipartimentale. Dal primo gennaio del 2019, la Russia ha annullato per sei mesi i dazi all'importazione su una serie di merci dalla Moldova, periodo che è stato esteso più volte a seguito di costanti negoziati tra Chisinau e Mosca a diversi livelli. Questo meccanismo ha cessato di funzionare dall'aprile di quest'anno. Kozak è arrivato oggi nella capitale moldava per una visita di lavoro durante la quale ha incontrato, oltre Sandu, anche il ministro degli Esteri Nicu Popescu e il vice primo ministro per la Reintegrazione Vlad Kulminski, il vice primo ministro per le infrastrutture e lo sviluppo regionale Andrei Spinu, il ministro dell'Interno Anna Revenko.(Rum)