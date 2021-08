Brasile: banca di sviluppo riduce tassi interesse per aziende con impegnate su ambiente e sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende brasiliane impegnate nella riduzione delle emissioni di gas inquinanti o nella promozione di iniziative sociali, potranno beneficiare di tassi di interesse ridotti sui finanziamenti concessi dalla Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes). Secondo quanto riferito dall'istituto di credito statale i finanziamenti non saranno concessi alle aziende in base a progetti specifici ma solo verso tutte le società che mostrino un interesse a migliorare le proprie prestazioni ambientali, sociali e di governance (Asg). In particolare la linea di credito Bndes Credit Asg, si rivolge ad aziende della filiera del legno impegnate nella riforestazione, ai produttori di attrezzature per la filiera delle energie rinnovabili e in favore dell'efficienza energetica, oltre che il settore minerario, siderurgico, e quei settori con potenziale di miglioramento in termini ambientali. La linea di credito avrà un finanziamento di 1 miliardo di real (163 milioni di euro) e consentirà prestiti fino a un massimo di 150 milioni di real (24,5 milioni di euro) per ciascuna azienda. Le società interessate dovranno presentare le richieste direttamente al Bndes entro il 31 dicembre 2023. Il termine di pagamento totale sarà fino a 96 mesi, incluso un periodo di grazia fino a 24 mesi.(Brb)