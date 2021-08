Panama: flussi migratori, accordo con la Colombia per contingentare i passaggi alla frontiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Travolti dalla più grande ondata di migranti a cavallo tra i confini nazionali, i governi di Panama e Colombia hanno concordato l'istituzione di un piano di contingentamento che consenta l'attraversamento giornaliero di gruppi di migranti composti al massimo da 650 persone, fino alla fine di agosto, e di non più di 500 nel mese di settembre. Si tratta di un modo per gestire l'enorme flusso migratorio che minaccia di mandare in tilt i centri di accoglienza della piccola Repubbilca centro americana, già duramente colpita dagli effetti della pandemia di Covid-19. "La misura punta a ridurre il numero di migranti in arrivo dalla Colombia. Al momento Panama riceve circa 1.500 migranti al giorno. (segue) (Mec)