Panama: flussi migratori, accordo con la Colombia per contingentare i passaggi alla frontiera (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo momento si sta verificando un afflusso massiccio di haitiani", ha detto Juan Francisco Espinosa Palacios, direttore di Migracion Colombia, specificando che si tratta di una migrazione principalmente africana e haitiana. Palacios ha aggiunto che sono in corso colloqui con il ministero della Difesa per rafforzare i punti di frontiera. "La Colombia non è la causa del fenomeno né è la destinazione delle migrazioni; di questa situazione devono occuparsi tutti i paesi della regione", ha detto Palacios. I nuovi arrivi vanno ad aggiungersi all'oltre 1 milione di rifugiati venezuelani che risiedono in Colombia e a cui il governo di Bogotà ha garantito protezione. (Mec)