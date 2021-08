Usa: Covid, segretario Istruzione Cardona favorevole a obbligo vaccini per insegnanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario all’Istruzione degli Stati Uniti, Miguel Cardona, ha affermato che sarebbe favorevole all’introduzione dell’obbligo vaccinale per tutti gli insegnanti e per il personale non docente delle scuole. Lo riporta il sito statunitense "Axios". La presa di posizione di Cardona giunge nel momento in cui gli Stati Uniti registrano un rapido aumento dei casi di Covid-19, dovuto in gran parte alla variante Delta, e mentre diversi ospedali sono in allarme per il numero crescente di bambini ricoverati dopo aver contratto il virus. “Qualora mi fossi chiesto se il vaccino era sicuro o meno non mi sarei vaccinato, né lo avrei fatto somministrare ai miei figli”, ha detto Cardona durante un evento virtuale della National Press Foundation. "La vaccinazione è il modo migliore per aprire le nostre scuole", ha aggiunto.(Nys)