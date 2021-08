Argentina-Iran: Buenos Aires "condanna energicamente" nomina di Ahmad Vahidi a ministro Interno (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come responsabile della diplomazia iraniana, il presidente ha proposto Hossein Amir Abdollahian, viceministro degli Esteri dal 2011 al 2016 rispettivamente sotto l'ultimo mandato di Mahmoud Ahmadinejad e durante il primo governo di Hassan Rohani, per poi essere licenziato nel 2016 dall'allora ministro Mohammad Javad Zarif. Abdollahian, che se confermato guiderà i negoziati per il rilancio dell'accordo sul nucleare, è considerato molto vicino alla Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione iraniana, considerato l'organismo responsabile di gran parte della politica estera della Repubblica islamica. Da vice di Zarif, durante il primo mandato di Rohani, Abdollahian ha avuto più volta contatti diretti con l'allora segretario di Stato Usa, John Kerry, ed è uno dei pochissimi funzionari della Repubblica islamica ad aver negoziato faccia a faccia con gli Stati Uniti a Baghdad, con il sostegno dell'ayatollah Ali Khamenei. (segue) (Abu)