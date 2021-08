Argentina-Iran: Buenos Aires "condanna energicamente" nomina di Ahmad Vahidi a ministro Interno (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministero dell'Interno, Raisi ha proposto invece la nomina di Ahmad Vahidi, generale dei Guardiani della rivoluzione e già ministro della Difesa dal 2009 al 2013 durante la presidenza di Ahmadinejad. Dal 2007, Vahidi è ricercato dall'Interpol per il suo ruolo nell'attentato del 1994 al centro ebraico di Buenos Aires (Asociación Mutual Israelita Argentina, Amia) in cui morirono 85 persone. Come ministro della Difesa, il presidente iraniano ha proposto Mohammad Reza Gharaei Ashtiani, dal 2019 vice capo di Stato maggiore delle Forze armate iraniane. Al ministero del Petrolio, Raisi ha proposto invece Javad Owji già ex vice ministro e amministratore delegato della Compagnia nazionale per il gas. (segue) (Abu)