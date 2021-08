Roma: Di Palma (M5s), blitz Fd'I nel cantiere via Nazionale al motto "lei non sa chi sono io"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci risiamo, speravamo che questa frase appartenesse al passato ed invece, quello che è successo questa mattina al cantiere di via Nazionale ha dell'incredibile. Fino a dove possono spingersi alcuni esponenti di Fratelli d'Italia, tra cui anche un parlamentare: anche fino alla palese violazione delle più banali norme di sicurezza e autorizzazioni, senza rispettare il lavoro di tanti operai che ogni giorno sotto ad un sole cocente portano avanti questo importante cantiere per la nostra città". Lo scrive in una nota il consigliere comunale Capitolino M5s Roberto di Palma. "Il blitz di Fratelli d'Italia è gravissimo perché questi signori oltre essersi introdotti senza autorizzazione, una volta avvicinati dai responsabili del cantiere hanno risposto al motto di 'non sa chi sono io', facendo pesare il proprio ruolo politico e respingendo l'invito ad abbandonare la zona recintata. Senza dispositivi di protezione individuale, senza mascherina e maneggiando con disinvoltura i sanpietrini nel cantiere. Questi personaggi vorrebbero governare Roma tra pochi mesi". (segue) (Com)