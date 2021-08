Usa: Facebook sospende rete profili russi, diffondevano propaganda contro vaccini Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il social network Facebook ha eliminato una rete di profili di matrice russa, collegati a una società di marketing che mirava ad assoldare persone famose in grado di orientare l’opinione pubblica per promuovere contenuti contro i vaccini anti-Covid. Lo riporta la “Cnn”. Il social fondato da Mark Zuckerberg ha dichiarato di aver sospeso gli account collegati a Fazze, una sussidiaria della società di marketing AdNow (registrata nel Regno Unito ma che conduce operazioni principalmente dalla Russia), per aver violato la sua politica contro le interferenze straniere. La società ha assicurato che la campagna ha utilizzato le piattaforme Facebook e Instagram per far breccia principalmente tra utenti in India, America Latina e, in misura minore, negli Stati Uniti. Gli investigatori della società hanno definito la campagna una "lavanderia di disinformazione", che ha creato articoli e petizioni fuorvianti su forum come Reddit, Medium e Change.org utilizzando account falsi su piattaforme come Facebook e Instagram per dare diffusione ai contenuti.(Nys)