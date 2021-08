Panama: flussi migratori, accordo con la Colombia per contingentare i passaggi alla frontiera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Panama aveva convocato una riunione straordinaria dei rappresentanti di Brasile, Cile, Colombia, Ecuador e Costa Rica per cercare una soluzione comune per far fronte dell'aumento dei flussi migratori diretti verso Messico, Stati Uniti e Canada. La riunione, evidenziava il ministero degli Esteri di Panama, aveva lo scopo di "discutere soluzioni a questo fenomeno multidimensionale che non può essere affrontato in solitaria" da un unico paese. L'incontro seguiva quello di venerdì in cui la ministra degli Esteri e vicepresidente della Colombia, Marta Lucía Ramírez, era stata ricevuta dall'omologa panamense, Erika Mouynes concordando sulla necessità di istituzione di una "squadra bi-nazionale che stabilirà una forza congiunta, tecnica e operativa, per rispondere alla volontà comune di fare fronte a un pericoloso transito irregolare". (segue) (Mec)