Roma: Bacchetti-Umberti, dopo Ags per mercato Colli Aniene istituito mercato Pietralata

- "Dopo aver portato a casa la firma per l'istituzione dell'Ags per il mercato di Colli Aniene Tiburtino III qualche mese fa, l'Assemblea Capitolina ha approvato ieri la delibera per l'istituzione del mercato di Pietralata con i voti determinanti del Pd, e delle altre opposizioni, senza i quali la delibera non sarebbe passata. Gli operatori del mercato hanno atteso per anni questo provvedimento". Così, in una nota congiunta Dino Bacchetti, già Presidente della Commissione controllo, garanzia e trasparenza IV Municipio e Massimiliano Umberti, già capogruppo Pd IV Municipio ed oggi candidato Presidente della coalizione di centro sinistra. "Il dramma è che già a marzo la maggioranza M5s aveva bocciato una mozione che chiedeva l'istituzione formale del mercato perché a loro avviso non serviva una delibera per istituire il mercato. Un altro esempio di grave arroganza e profonda mancanza di cultura giuridica imputabile alla Giunta Raggi. L'incapacità gestionale della Sindaca ha ad oggi prodotto un danno economico pesantissimo a tutti gli operatori del mercato cui avevamo illustrato che questa era la sola strada percorribile. Oggi finalmente l'Ags potrà invece firmare la convenzione e vedere riconosciuti i suoi diritti". (Com)