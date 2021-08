Venezuela: allarme dei familiari per stato di salute del prigionieri politico Guevara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I coniugi Guevara hanno lanciato l'allarme sulle condizioni di salute del figlio, Freddy, oppositore al governo venezuelano di Nicolas Maduro, e recluso da giorni nel carcere "El Helicoide" di Caracas. Guevara, deputato dell'assemblea nazionale nella legislatura 2015-2020, ha denunciato una nuova situazione di aritmia cardiaca, motivo di preoccupazione del padre di Freddy. Il figlio, ha detto, "ha precedenti di patologie cardiache in famiglia, da parte di padre. Io stesso sono stato oper ato a cuoreaperto due anni fa e mi hanno impiantato due bypass nelle arterie". Freddy non può essere visitato per la condizione di stretto isolamento cui è sottoposto", ha aggiunto. (segue) (Vec)