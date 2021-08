Moldova-Russia: presidente Sandu, intensificheremo i contatti bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova intende intensificare i contatti bilaterali con la Russia per rafforzare il dialogo tra i due Paesi. Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook la presidente della Moldova Maia Sandu, dopo un incontro con il vice capo dell'amministrazione presidenziale della Federazione Russa Dmitrij Kozak. "Abbiamo un'ampia agenda bilaterale con la Federazione Russa e molti argomenti di reciproco interesse per i nostri Paesi e cittadini. Li abbiamo discussi nell'incontro di oggi e siamo pronti a continuare la loro considerazione dettagliata, anche attraverso l'intensificazione dei contatti bilaterali", ha spiegato Sandu. "Abbiamo anche discusso della risoluzione del conflitto in Transnistria (regione separatista filorussa situata nell'area orientale della Moldova). Ho ribadito la ferma intenzione della Moldova di riprendere il processo di risoluzione del conflitto esclusivamente con mezzi pacifici, politici e diplomatici", ha scritto Sandu.(Rob)