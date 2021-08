Moldova: Kozak (Cremlino), Sandu ha garantito che non ci sarà embargo Transnistria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente moldava, Maia Sandu, ha garantito che non sarà imposta alcuna forma di embargo alla Transnistria (regione separatista filorussa situata nell'area orientale della Moldova). Lo ha detto il vice capo dell'amministrazione presidenziale, Dmitrij Kozak, al termine di un incontro con Sandu a Chisinau. La presidente "ha assicurato che non ci sarà alcun embargo della Transnistria, le autorità stanno facendo di tutto per impedirlo, poiché anche i cittadini moldavi vivono in Transnistria", ha detto Kozak. Il rappresentante del Cremlino ha osservato che il tema dell'accordo sulla questione della Transnistria viene tradizionalmente sollevato nel dialogo con la Russia. Secondo Kozak, le autorità Chisinau stanno attualmente negoziando con quelle di Tiraspol in modo che le restrizioni non violino i diritti dei resideti locali. (Rob)