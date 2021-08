Usa: Senato conferma nomina Salazar ambasciatore in Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato federale degli Stati Uniti ha confermato la nomina di Ken Salazar, ex senatore del Colorado, come nuovo ambasciatore Usa in Messico. Lo riferisce il quotidiano “The Hill”, evidenziando che si tratta della prima nomina diplomatica del presidente Joe Biden approvata dalla camera alta del Congresso statunitense. Salazar ha ricevuto il via libera del Senato dopo che i legislatori hanno lavorato tutta la notte per portare avanti l'approvazione di una legge di spesa per le infrastrutture da 3.500 miliardi di dollari. "Il Senato ha confermato Ken Salazar come ambasciatore degli Stati Uniti in Messico, il primo ambasciatore del presidente Biden ad essere confermato", ha scritto su Twitter il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer. “Lavorerà per rafforzare i rapporti con il nostro vicino meridionale. Ed è solo il terzo messicano-americano e il quarto ispanico a ricoprire l'incarico!”, ha aggiunto. La conferma di Salazar è andata avanti a un ritmo relativamente veloce da quando la sua nomina è stata annunciata per la prima volta a giugno, ma dozzine di candidati del presidente per le posizioni apicali all'interno del dipartimento di Stato sono stati ostacolati dall'opposizione del senatore repubblicano Ted Cruz.(Nys)