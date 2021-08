Polonia: Sejm approva emendamenti alla legge sui media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sejm, la camera bassa del Parlamento polacco, ha approvato gli emendamenti alla legge sui media. Sono stati 228 i voti a favore dell'emendamento, mentre 216 i contrari e dieci gli astenuti. Il disegno di legge dovrebbe impedirebbe ai proprietari non europei di avere partecipazioni di controllo nelle società di media polacche e modifica le regole perla concessione di licenze di trasmissione ai media con capitale al di fuori dello spazio economico europeo. Secondo il disegno di legge, una licenza per trasmettere programmi radiofonici e televisivi può essere ottenuta da un ente con sede in uno Stato membro dello spazio economico europeo, a condizione che non dipenda da attori stranieri che non ne fanno parte. L'adozione della legge ha provocato una crisi di governo in Polonia con il Porozumienie, sino a ieri partner di minoranza nella coalizione formata con il partito Diritto e giustizia (Pis), che è di fatto uscito dalla maggioranza.(Vap)