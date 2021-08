Usa: Biden su piano infrastrutture, è un investimento a lungo termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano per le infrastrutture messo a punto dall'amministrazione del presidente Joe Biden non è un'operazione a breve termine, bensì un investimento a lungo termine per le famiglie statunitensi. Lo ha detto il presidente Usa, cercando di stemperare le preoccupazioni sull'aumento del debito e dell'inflazione ventilati dai repubblicani e da una parte del Partito democratico. Biden ha tenuto un discorso per delineare le basi del suo piano, denominato in inglese "Build Back Better", poche ore dopo che i democratici del Senato hanno approvato un progetto di budget da 3.500 miliardi di dollari che include il piano spesa di base che i democratici cercheranno di attuare nelle prossime settimane attraverso il processo di riconciliazione, il che significa che non avranno bisogno un solo voto del Partito repubblicano. Secondo il quotidiano statunitense "The Hill", il presidente è sembrato riferirsi esplicitamente alle preoccupazioni dei senatori democratici moderati come Joe Manchin, che ha già espresso una certa riluttanza sulla dimensione della proposta e su come si aggiungerà al debito nazionale. "Ci sono stati molti discorsi fuorvianti, il che non è una sorpresa", ha detto Biden. "Non è uno stimolo a breve termine. È un investimento a lungo termine per le famiglie americane", ha aggiunto.(Nys)