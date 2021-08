Afghanistan: "Politico", amministrazione Biden valuta evacuazione ambasciata Kabul entro mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata degli Stati Uniti a Kabul, in Afghanistan, potrebbe essere evacuata entro la fine di questo mese. Lo scrive il sito statunitense "Politico", citando tre fonti a conocenza del dossier, secondo le quali sono in corso discussioni interne sulla chiusura dell'ambasciata Usa a Kabul. Secondo una delle fonti, in particolare, la rappresentanza diplomatica potrebbe essere evacuata entro la fine di agosto. Il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, ha assicurato che il movimento lavorerà per proteggere le istituzioni internazionali e le ambasciate presenti in Afghanistan, sottolineato che “chiunque commetterà abusi o attacchi sarà punito”. Parlando all’agenzia di stampa iraniana “Tasnim”, il portavoce dei talebani ha aggiunto che è stato studiato un piano adeguato a proteggere le missioni politiche, i centri diplomatici e le istituzioni internazionali. Mujahid ha inoltre aggiunto che i talebani sono impegnati a proteggere i luoghi, “le proprietà e le vite delle persone e persino degli stranieri che vivono in Afghanistan” e ha lanciato un avvertimento ad altri gruppi armati che agiscono al di fuori dei talebani a non commettere azioni o attacchi. In precedenza, il mullah Abdul Ghani Baradar, vice leader politico talebano, ha incontrato Thomas Nicholson, rappresentante speciale dell'Ue per l'Afghanistan, per discutere della sicurezza del personale straniero e locale delle organizzazioni e delle ambasciate con sede in Afghanistan. Secondo una dichiarazione dell'ufficio politico dei talebani, il mullah Baradar ha affermato che "i talebani sono impegnati nel difendere gli enti di beneficenza, diplomatici e il loro personale" e garantiranno le attività di queste istituzioni.(Nys)