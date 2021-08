Paesi Bassi: Amsterdam introduce quota massima di 20 milioni turisti l'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una quota massima di turisti che possono arrivare ogni anno: è la misura introdotta dalla città olandese di Amsterdam per limitare il turismo di massa. La quota fissata dal comune di Amsterdam è di 20 milioni di turisti l'anno. Lo scopo del decreto approvato oggi sarebbe quello di ridurre i pernottamenti di almeno il 10 per cento per frenare gli effetti negativi del turismo di massa. Le autorità della città olandese hanno in parte accolto un'iniziativa promossa da circa 30 mila cittadini, che avevano chiesto di limitare il turismo ad un massimo di 12 milioni di pernottamenti l'anno. Nel 2019, prima della pandemia del Covid-19, ad Amsterdam ci sono stati quasi 22 milioni di pernottamenti di turisti. Complice la pandemia, il turismo nella città olandese ha subito un drastico calo. Secondo il nuovo regolamento, le autorità cittadine devono presentare una volta l'anno il dato sul numero di pernottamenti: non appena viene superato il valore massimo consentito, queste si impegnano a intervenire con misure come l'aumento della tassa di soggiorno o restrizioni sugli affitti dei privati ad esempio tramite piattaforme come Airbnb.(Res)