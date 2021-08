Medio Oriente: morto palestinese ferito da soldati israeliani la scorsa settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino palestinese colpito la scorsa settimana dai proiettili sparati dai militari israeliani nella città di Jenin, nel nord della Cisgiordania, è morto oggi per le gravi ferite riportate. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, citando il ministero della Salute. "Dia al-Din Sabarini, 25 anni, è morto per le ferite riportate il 3 agosto durante un raid dell'esercito israeliano nella città", riferisce l'agenzia sul suo sito web. Sabarini era stato ferito insieme ad altri cinque palestinesi durante gli scontri con i militari israeliani che avevano fatto irruzione nella città amministrata dall'Autorità nazionale palestinese. La polizia israeliana, da parte sua, afferma che le forze di sicurezza avevano aperto il fuoco dopo essere state attaccate con ordigni esplosivi e bottiglie molotov durante un'operazione a Jenin. La città di circa 110 mila abitanti, a maggioranza araba musulmana, ospita peraltro un campo profughi per i rifugiati palestinesi stabilito dall'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa). (Res)