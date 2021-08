Roma 2021: Gualtieri, con Raggi è mancato dialogo con forze sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho trovato cittadini che vogliono capire anche il metodo con cui si governerà la città perché in questi anni è mancato il dialogo” tra il sindaca Raggi “e le forze della città, quelle sociali, le associative, le forze economiche. Quindi noi ci proponiamo non solo con un programma ma anche con un metodo che è quello di un grande patto per il rilancio di Roma da costruire insieme alle migliori forze della città”. Lo ha detto Roberto Gualtieri, candidato del centrosinistra alla carica di sindaco di Roma intervenendo nel programma Zapping su Rai Radio Uno.(Rer)