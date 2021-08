Argentina-Iran: Buenos Aires "condanna energicamente" nomina di Ahmad Vahidi a ministro Interno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nomina di Vahidi riporta in auge un tema spinoso per il governo argentino nel momento inoltre in cui si stanno svolgendo a Buenos Aires le udienze testimoniali del processo sul "Memorandum" con l'Iran del 2013. Il processo vede come imputata anche l'ex presidente Cristina Fernandez, accusata di aver cercato di insabbiare l'inchiesta sull'attentato attraverso un patto con il governo dell'Iran. A denunciare Fernandez era stato il giudice Alberto Nisman, morto in circostanze misteriose il 18 gennaio del 2015 un giorno prima di esporre in parlamento sulla natura della sua denuncia. La stessa Cristina Fernandez, nell'udienza tenuta il 16 luglio di quest'anno, ha definito il processo come "un'assurdità giudiziaria e istituzionale" e ha denunciato un'operazione per danneggiarla politicamente in complicità con il governo dell'ex presidente Mauricio Macri. (segue) (Abu)