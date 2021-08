Argentina-Iran: Buenos Aires "condanna energicamente" nomina di Ahmad Vahidi a ministro Interno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Iran, Ebrahim Raisi, ha presentato oggi all'Assemblea consultiva islamica (il parlamento iraniano noto come Majlis) la sua squadra di governo composta da 13 ministri, che vede agli Esteri il conservatore Hossein Amir Abdollahian e agli Interni il generale dei Pasdaran Ahmad Vahidi, considerato tra i responsabili dell'attentato contro il centro ebraico di Buenos Aires del 2004. Il portavoce del consiglio di presidenza del parlamento iraniano, Seyyed Nezam al Din Mousavi, ha affermato che la lista è stata presentata da Raisi in via ufficiosa e che modifiche saranno possibili fino a sabato, 14 agosto, quando si terrà il voto di fiducia. La lista presentata da Raisi vede alcuni nomi noti a livello internazionale soprattutto per quanto riguarda Affari esteri, Interni e Petrolio. (segue) (Abu)