Brasile: coronavirus, autorità concedono uso in emergenza di un anticorpo monoclonale

- L'Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria (Anvisa) ha concesso oggi l'autorizzazione all'uso in emergenza del farmaco anti-virale Regkirona (regdanvimabe), rendendo possibile l'inserimento del medicinale nel protocollo di cura dei pazienti Covid-19. Secondo quanto riferito dalle autorità si tratta di un anticorpo monoclonale che aiuta l'organismo nella riproduzione di anticorpi che aiutano nel contrasto alla Covid-19. L'uso del farmaco, specifica Anvisa, non previene la malattia. Secondo quanto approvato da Anvisa il farmaco deve essere somministrato mediante infusione endovenosa. Il trattamento è indicato per adulti e pazienti pediatrici (di età pari o superiore a 12 anni che pesano almeno 40 chili) che non necessitano di terapia con ossigeno. È sconsigliato l'uso in obesi e anziani. Il farmaco non è inoltre raccomandato in pazienti critici. (Brb)