Incendi: Carfagna, serve solidarietà fattiva, ristori a famiglie e imprese colpite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono vicina alle famiglie, agli agricoltori, alle imprese che in queste ore vedono le loro attività minacciate o addirittura distrutte dagli incendi. Mai come in questa circostanza la solidarietà del governo e della politica deve essere fattiva: sono al lavoro con il massimo impegno per individuare modalità di ristoro per chi ha subito danni e strumenti legislativi nuovi per il contrasto ai piromani e per garantire il ritorno alla vita delle terre devastate dai roghi". Lo ha dichiarato attraverso una nota il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna. (Com)