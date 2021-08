Venezuela: allarme dei familiari per stato di salute del prigionieri politico Guevara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura del Venezuela ha imputato l’oppositore Freddy Guevara per i reati di tradimento della patria e terrorismo. A metà luglio il procuratore Tarek William Saab ha emesso un comunicato in cui in cui conferma l’arresto di Guevara per i suoi presunti legami con “estremisti e paramilitari” associati al governo della Colombia. L’oppositore ha trascorso più di un anno e mezzo in asilo diplomatico presso l’ambasciata del Cile in Venezuela ed era stato tra i beneficiari dell’amnistia concessa nel settembre 2020 dal governo di Caracas nel tentativo, rivelatosi infruttuoso, di generare le condizioni per una maggiore partecipazione alle elezioni legislative di dicembre. Guevara, uomo di fiducia di Guaidò e importante elemento delle opposizioni, ha denunciato l'arresto in una diretta Instagram. Le forze di sicurezza sarebbero intervenute nel momento in cui Guevara, assumendosene "il rischio", lasciava l'ambasciata del Cile a Caracas, in cui si trovava in condizione di ospite. (Vec)