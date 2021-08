Usa: Pelosi, ad agosto alla Camera nessun voto su piano infrastrutture approvato in Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, ha chiarito di fronte ai democratici che nel mese di agosto la Camera non voterà il pacchetto infrastrutturale bipartisan approvato dal Senato, respingendo le richieste dei moderati del partito che chiedono di procedere in tempi brevi. L'annuncio, giunto durante una videoconferenza con i deputati progressisti, era ampiamente atteso. Pelosi, sin da quando i colloqui sulle infrastrutture sono iniziati, ha sempre sostenuto che la Camera non lavorerà al pacchetto infrastrutturale da 1 miliardo di dollari fino a quando il Senato non approverà un pacchetto molto più grande da 3.500 miliardi messo a punto dall'amministrazione del presidente Joe Biden e contenente iniziative di utilità sociale e per il clima.(Nys)