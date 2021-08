Ucraina-Germania: presidenza Kiev, il 22 agosto Zelensky e Merkel avranno confronto su Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avrà un confronto con la cancelliera tedesca Angela Merkel sulle "garanzie" per Kiev riguardo il progetto del gasdotto Nord Stream 2. Lo ha affermato il portavoce della presidenza ucraina, Serhiy Nykyforov, parlando dell'incontro in programma a Kiev il 22 agosto. Secondo il portavoce, la Germania deve spiegare all'Ucraina quali sono le garanzie per il completamento del progetto concordate con gli Usa. "Più esattamente (bisognerà capire) se la Russia cercherà di abusare la sua posizione di monopolio in qualche modo dopo il lancio del gasdotto", ha fatto notare Nykyforov. (Res)