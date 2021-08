Roma: Mollicone (Fd'I) su lavori in via Nazionale, abbiamo svolto nostra facoltà ispettiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il comunicato del Dipartimento è assolutamente irricevibile. Abbiamo effettuato il sopralluogo in qualità di esponenti politici eletti con facoltà di sindacato ispettivo, con De Priamo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Assemblea Capitolina, e Tozzi, capogruppo nel Primo Municipio, tanto più a fronte della spesa di denaro pubblico pari a 4 milioni e 300 mila euro. Non vorremmo che Raggi avesse qualcosa da nascondere". Così in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Cultura, deputato Federico Mollicone. "Ci siamo, inoltre, presentati al custode del cantiere qualificandoci. L'iniziativa è stata meramente simbolica, durata pochi minuti: abbiamo verificato la rimozione dei sampietrini in porfido rosso e presenteremo atti di sindacato ispettivo a livello municipale, comunale e parlamentare. Respingiamo qualsiasi genere di accusa, abbiamo semplicemente svolto le nostre funzioni di rappresentanti eletti che, da sempre, seguono questi temi. Sorprende che l'amministrazione comunale finga di non conoscere le regole base della pubblica amministrazione e non vorremmo che qualcuno pensasse che l'amministrazione pubblica sia proprietà privata. A Ottobre finirà questo sfacelo. L'area del cantiere che abbiamo visitato era un semplice deposito, con nessuna macchina in funzione, dei sampietrini rimossi".(Com)