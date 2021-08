Argentina-Iran: Buenos Aires "condanna energicamente" nomina di Ahmad Vahidi a ministro Interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Argentina ha espresso "la sua più energica condanna" sulla nomina del generale dei Pasdaran Ahmad Vahidi, alla guida del ministero degli Interni in Iran. Vahidi è considerato dalle autorità argentine uno dei responsabili dell'attentato contro il centro ebraico di Buenos Aires del 1994 e la decisione del presidente iraniano, Ebrahim Raisi, di affidargli uno dei principali incarichi di governo è considerata da Buenos Aires "un affronto alla giustizia argentina e alle vittime del brutale attentato terrorista contro l'Associazione delle mutualità israelite argentine (Amia)", si legge in una nota del ministero degli Esteri. "Così come abbiamo manifestato nel 2009, quando Vahidi fu nominato alla guida del ministero della Difesa, l'attuale decisione è ricevuta con grave preoccupazione e merita la più energica condanna del nostro paese", prosegue la nota. (segue) (Abu)