Lavoro: Bellanova (Iv), serve riforma complessiva ammortizzatori sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello di cui abbiamo bisogno è una riforma complessiva degli ammortizzatori sociali, funzionale a fronteggiare innanzitutto le esigenze dei lavoratori e delle imprese ma non a tenere artificialmente in piedi le aziende che non hanno prospettive plausibili e ragionevoli di futuro". Così la viceministra delle Infrastrutture e presidente di Italia viva, Teresa Bellanova, , intervenendo a "Sky Economia". "Aspettiamo che il ministro Orlando ci dica come intende procedere e siamo ovviamente disponibili, come forza politica, a dare il nostro contributo. Di certo - aggiunge - una priorità immediata è liberare la Naspi dal decalage perché in questa fase non ci possiamo permettere ulteriori riduzione di reddito delle persone. E' un provvedimento che doveva essere deciso già da tempo e che ci aspettiamo venga assunto quanto prima".(Com)